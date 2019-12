Highlights: FC Bayern Monaco-Zenit San Pietroburgo 77-69

6 visualizzazioni | 03:24

Dopo tre sconfitte di fila ritrova il successo il Bayern Monaco che, fra le mura amiche dell'Audi Dome, supera lo Zenit San Pietroburgo fanalino di coda ma reduce dal successo sull'ASVEL. Per i bavaresi è il quinto successo stagionale, tutti in casa, mentre per i russi è il quinto ko esterno in sette viaggi.