Highlights: Dolomiti Energia Trentino-Unicaja Malaga 88-76

14 visualizzazioni | 03:41

Missione compiuta per la Dolomiti Energia Trentino che supera l'Unicaja Malaga e conquista un posto nelle Top 16 di Eurocup! Dopo l'impresa in Polonia contro Gdynia la squadra di Nicola Brienza, reduce dal ko casalingo con la Virtus Roma in campionato, supera la corazzata andalusa e accede alla seconda fase dove sarà nel girone E con la Virtus Bologna.