Highlights: CSKA Mosca-FC Bayern Monaco 77-70

18 visualizzazioni | 02:05

Vittoria in rimonta per il CSKA Mosca che riscatta lo scivolone casalingo col Maccabi superando il Bayern Monaco, al terzo ko nelle ultime quattro uscite. Grande prova di Will Clyburn, il migliore con 20 punti e 8 rimbalzi, molto bene anche Daniel Hackett, autore di 12 punti. Al Bayern non bastano i 12 di Dedovic e Koponen, e i 10 con 7 rimbalzi di Derrick Williams.