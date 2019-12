Highlights: Carpegna Prosciutto Pesaro-Vanoli Cremona 63-74

1 visualizzazione | 05:11

Quarto successo consecutivo per la Vanoli Cremona, che deve sudare però più di quanto non dica il punteggio finale per avere ragione di Pesaro. Grandi prove di Saunders (16 punti e 6 rimbalzi) e di Happ (doppia-doppia da 12 punti e altrettanti rimbalzi). A Pesaro non bastano la doppia-doppia di Barford (15 punti e 11 rimbalzi) e le giocate atleticamente devastanti di Eboua.