Highlights: AX Armani Exchange Milano-Sidigas Avellino 85-79

90 visualizzazioni | 04:03

Milano batte Avellino nel posticipo della 28a giornata di campionato. Cinque giocatori in doppia cifra per l'AX Armani Exchange, con Jerrells miglior realizzatore a quota 17. Non bastano alla Sidigas i 15 punti a testa di Sykes e Udanoh: ora la squadra di Maffezzoli deve lottare nelle ultime due giornate per restare nelle magnifiche otto che giocheranno i playoff.