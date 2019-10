Highlights: AX Armani Exchange Milano - Happy Casa Brindisi 89-92

529 visualizzazioni | 08:59

La Happy Casa si impone 92-89 contro l'AX Armani Exchange e centra il primo successo in casa dell'Olimpia dopo 12 sconfitte di fila: pazzeschi Stone, 26 punti, e Brown, 18. Per la squadra di Messina è invece il secondo ko casalingo: inutili i 28 punti di Rodriguez. Al Taliercio tutto facile per la Reyer che batte 76-46 l'Acqua S.Bernardo e si rialza dopo quattro sconfitte di fila.