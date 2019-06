VIDEO - Gallinari: "Mondiali? Abbiamo il talento per andare fino in fondo. Messina coach giusto per Milano"

Danilo Gallinari è intervenuto all'evento di "We Playground Together" di cui è testimonial. Ha parlato di Nazionale, di Milano, dei suoi Clippers in NBA e poi dell'importanza di giocare all'aperto: "Il campetto è dove nasce tutto. Per una sfida mi porterei i miei compagni Lou Williams e Patrick Beverley".