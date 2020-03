Walter Tavares MVP della 27a giornata di Eurolega: il gigante del Real Madrid "stoppa" Milano

5 visualizzazioni | 01:11

Prova da assoluto dominatore quella di Walter Tavares, decisivo nel successo in rimonta del Real Madrid a Milano. Per lui 13 punti, 12 rimbalzi, 4 stoppate e 29 di valutazione in meno di 30' sul parquet: automatico il premio di MVP del turno per il gigante di Capo Verde.