VIDEO - Vlado Micov con uno scatto d'altri tempi: ruba palla e segna in contropiede il canestro decisivo

246 visualizzazioni | 00:42

Vlado Micov firma la giocata decisiva per la vittoria dell'AX Armani Exchange Milano sullo Zenit San Pietroburgo con questo recupero coronato da un gran canestro in contropiede per il +4 biancorosso.