Top 10: le migliori giocate della 7a giornata di Eurolega

Spettacolo come di consueto in Eurolega! La Top 10 si apre con la schiacciata a rimbalzo di Gudaitis di Milano, il podio vede l'assist dietro la schiena di Calathes, l'affondata a due mani di Milutinov e in vetta la schiacciata di Lorenzo Brown contro la difesa schierata del Real Madrid.