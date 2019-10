Top 10: le migliori giocate della 3a giornata di Eurolega

22 visualizzazioni | 02:48

Spettacolo all'ennesima potenza in Eurolega e Top 10 di altissima qualità. Sul podio l'assist dietro la schiena di De Colo per Vesely, la clamorosa schiacciata al volo di Landale e in vetta l'azione del Panathinaikos contro Milano, con la stoppata di Mitoglou e il contropiede chiuso dall'alzata di Rice per l'affondata in alley oop di Wiley.