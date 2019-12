Top 10: le migliori giocate della 13a giornata di Eurolega

66 visualizzazioni | 03:22

Tre tonanti schiacciate sul podio della Top 10 del 13esimo turno di Eurolega! Linea di fondo e dunk mancina di Ulanovas alla 3, l'alzata di Vildoza per Shengelia alla 2 e in vetta l'alley oop di Maodo Lo per Lessort che inchioda a una mano e fa esplodere l'Audi Dome.