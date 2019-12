Top 10: le migliori giocate della 12esima giornata di Eurolega

18 visualizzazioni | 03:45

Classifica di notevole qualità per il 12esimo turno! Sul podio Jeff Brooks di Milano e la sua schiacciata in tap in, al secondo posto un ex Olimpia come Mike James e il suo game winner per il CSKA con lo Zalgiris, e in vetta ancora Derrick Williams del Fenerbahce, combo stoppata-schiacciata contro l'Alba Berlino.