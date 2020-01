Shane Larkin MVP della 21a giornata di Eurolega: firma il colpo dell'Efes a Madrid

visualizzazione | 00:52

Non ci sono più parole per Shane Larkin che prende per mano l'Efes e lo conduce alla sesta vittoria di fila, la prima a Madrid dopo ben 15 anni. E' il quarto premio di MVP del turno consecutivo per l'ex giocatore dei Boston Celtics, sempre più diretto verso il titolo di miglior giocatore di questa Eurolega.