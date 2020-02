VIDEO - Shane Larkin MVP del mese di gennaio in Eurolega: guida l'Efes a 6 vittorie in 6 gare

Gennaio da sogno per Shane Larkin! La guardia ex Boston Celtics trascina la capolista Anadolu Efes a 6 successi in altrettante gare del mese e lui ottiene quattro premi consecutivi come MVP del turno, un record storico.