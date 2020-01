Shane Larkin è un videogioco umano: splendido canestro in controtempo contro la Stella Rossa

Shane Larkin piazza un'altra grande prestazione da 24 punti nella vittoria del suo Anadolu Efes Istanbul in trasferta contro la Stella Rossa MTS Belgrado. Tra le sue giocate più spettacolari, c'è questa penetrazione chiusa con un magnifico lay-up in controtempo per eludere la difesa di due avversari.