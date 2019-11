VIDEO - Sergio Rodriguez MVP del mese di ottobre in Eurolega: col "Chacho" Milano sale in vetta

Un maestoso Sergio Rodriguez vince il premio di MVP di ottobre in Eurolega e il "Chacho" è il motivo per cui l'Olimpia Milano è in vetta alla classifica con Barcellona e CSKA Mosca! Oltre 16 punti e 5 assist per il playmaker spagnolo, protagonista delle 5 vittorie di fila dell'AX Armani Exchange dopo il ko all'esordio col Bayern Monaco.