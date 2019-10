VIDEO - Serata magica per Amedeo Della Valle contro il Fenerbahçe: 15 punti, career-high in Eurolega

Amedeo Della Valle gioca la miglior partita della carriera in Eurolega nella vittoria della sua Olimpia Milano sul Fenerbahçe per 87-74: l'esterno biancorosso realizza 15 punti con 5/10 al tiro in 21 minuti dalla panchina.