VIDEO - Schiacciate, stoppate, rubate: Quincy Acy è fondamentale per il Maccabi

visualizzazione | 02:23

L'energia del tuttofare Quincy Acy è fondamentale per il Maccabi che supera in rimonta il Panathinaikos. L'ex giramondo NBA si fa sentire coi suoi muscoli per stoppate e schiacciate.