VIDEO - Rolands Smits con una schiacciata pazzesca: perfetta esecuzione della "Tomahawk" in contropiede

Rolands Smits firma la giocata più bella della partita vinta dal suo Barcellona per 73-65 sul parquet della Stella Rossa Belgrado: l'ala blaugrana inchioda una schiacciata tomahawk spettacolare dopo una fuga in solitaria in contropiede.