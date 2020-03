VIDEO - Riccardo Moraschini è on-fire: segna due triple con fallo in faccia a Thompkins e Reyes

Riccardo Moraschini aggiorna il proprio career-high in Eurolega realizzando 21 punti nella partita tra AX Armani Exchange Milano e Real Madrid. Tra le sue giocate più belle, ci sono queste due triple segnate con fallo subito in testa a due grandi giocatori come Trey Thompkins e Felipe Reyes.