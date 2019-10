VIDEO - Qui non si passa! Borisa Simanic cancella Alexey Shved con la stoppata al tabellone

Borisa Simanic è il migliore in campo per la sua Stella Rossa Belgrado nella vittoria per 90-78 sul Khimki Mosca: il big-man serbo classe 1998 chiude con 18 punti, 5 rimbalzi, 4 recuperi, 2 assist e 2 stoppate, compresa questa (bellissima) al tabellone su Alexey Shved.