VIDEO - Quando conta, Nick Calathes non sbaglia mai: tripla dell'overtime e dell'allungo contro il CSKA

Battezzare Nick Calathes? Non è una buona idea quando i tiri contano per davvero: la stella del Panathinaikos forza l'overtime con una tripla a 7" dalla sirena e ne firma un'altra da fermo alla metà del supplementare per l'allungo decisivo nella vittoria esterna contro il CSKA Mosca.