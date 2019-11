VIDEO - One man show di Shengelia: prima stoppa, poi lancia la transizione e infine piazza l'assist

26 visualizzazioni | 00:21

Tornike Shengelia disputa l'ennesima grande partita in EuroLega. In una sola azione mette insieme il meglio del suo repertorio: prima stoppa, poi lancia la transizione offensiva del suo Baskonia e infine rifinisce per la tripla di Stauskas.