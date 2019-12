VIDEO - Non vale, però... Canestro irreale di Mike James, in gancio, dalla propria area!

La partita di Mike James contro l'Efes è talmente clamorosa che l'ex giocatore di Milano, in piena fiducia, segna anche dalla propria area tirando in gancio! Canestro non valido perchè oltre tempo massimo ma resta una prodezza che non si vede tutti i giorni, anzi...