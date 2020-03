VIDEO - Nikola Mirotic MVP del mese di febbraio in Eurolega: guida il Barcellona ad un perfetto 4-0

Il Barcellona resta nei quartieri altissimi della classifica grazie ad un perfetto mese di febbraio con 4 vittorie in altrettante gare. Due di queste portano la firma di Nikola Mirotic che firma il canestro decisivo sia a Valencia, sia a Mosca col CSKA. Giusto il premio di MVP del mese per l'ex di Bulls, Pelicans e Bucks in NBA.