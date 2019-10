VIDEO - Milano sogna in grande in Eurolega con la coppia Ettore Messina-Sergio Rodriguez

177 visualizzazioni | 03:06

Inizia da Monaco di Baviera la stagione 2019-20 dell'Olimpia Milano in Eurolega. Un'annata speciale per l'AX Armani Exchange, chiamata a centrare finalmente il traguardo dei playoff: gli ingredienti ci sono, a partire da coach Ettore Messina e da Sergio Rodriguez, due che sanno come si vince in Europa! Tutto il basket italiano ed europeo LIVE su Eurosport 2 ed Eurosport Player