Le 10 triple di Shane Larkin contro l'Olympiacos: è record in Eurolega

2.243 visualizzazioni | 02:07

Solo due giocatori nella storia di Eurolega hanno segnato 10 triple in una gara: Andrew Goudelock, ex Milano e ora a Venezia, e Shane Larkin, per ben due volte, entrambe in questa stagione, contro il Bayern Monaco, quando segnò 49 punti, e stasera contro l'Olympiacos dove ha chiuso con 41!