VIDEO - La visione di Diego Flaccadori: splendido assist dal palleggio per l'and-one di Leon Radosevic

41 visualizzazioni | 00:24

Diego Flaccadori sforna 5 assist (massimo in carriera in Eurolega) nella partita tra Bayern Monaco e Barcellona: tra le sue letture più spettacolari c'è questo bellissimo passaggio dal palleggio per servire il taglio di Leon Radosevic, che segna con il fallo subito.