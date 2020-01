VIDEO - Kyle Hines è inarrestabile: 2 schiacciatone per firmare il successo del CSKA sul Real

Nonostante l'opposizione del miglior difensore dell'EuroLega (Walter Tavares), Kyle Hines si porta a casa il ferro avversario in 2 occasioni. Entrambe le schiacciate sono fondamentali per rompere le ultime resistenze del Real e costringerlo al k.o. dopo ben 13 successi consecutivi in Europa.