VIDEO - Kruno Simon trasforma un gioco rotto in una perla: il canestro decisivo contro Valencia

Con 19 punti a referto, Krunoslav Simon è il top-scorer del suo Anadolu Efes Istanbul nella vittoria corsara per 83-78 sul parquet di Valencia. L'ex-Olimpia Milano mette la ciliegina sulla torta inventandosi questo splendido canestro in penetrazione da un gioco rotto per chiudere definitivamente i conti.