VIDEO - Ivan Ukhov taglia la difesa dello Zenit a fette: fino in fondo con la schiacciata a due mani

3 visualizzazioni | 00:36

Gli infortuni di Will Clyburn e Daniel Hackett danno la chance al giovane Ivan Ukhov di mettersi in mostra nella partita tra CSKA Mosca e Zenit San Pietroburgo: tra le giocate più belle della gara c'è questa sua schiacciata a due mani per chiudere una penetrazione centrale.