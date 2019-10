Face2Face con Ettore Messina: "Difendere e passarsi la palla: la base è fare le cose insieme"

27 visualizzazioni | 02:33

Ettore Messina spiega la filosofia su cui vuole costruire la sua Olimpia Milano lungo un progetto triennale per riportarla al top in Europa. L'ex-tecnico della nazionale azzurra si sofferma sull'importanza dei giocatori italiani e ricorda i principali insegnamenti ricavati dai cinque anni di lavoro al fianco di Gregg Popovich in NBA.