Highlights: Zenit San Pietroburgo-Zalgiris Kaunas 76-75 OT

Lo Zenit San Pietroburgo (8-20) spezza una serie di 6 sconfitte consecutive sgambettando lo Zalgiris Kaunas (12-16) in overtime dopo aver rimontato dal -17 sofferto nel secondo periodo. Andrew Albicy segna i punti decisivi (19, massimo in carriera), mentre Colton Iverson mostra i muscoli sotto i tabelloni (14, season-high). Allo Zalgiris non serve il career-high di Jock Landale (27 punti).