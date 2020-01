Highlights: Zenit San Pietroburgo-Valencia 81-86

4 visualizzazioni | 03:21

La settimana in Russia si trasforma in una piacevole vacanza per Valencia che, dopo il successo di Mosca col Khimki, si ripete a San Pietroburgo contro lo Zenit. Per la formazione di Ponsarnau è il decimo successo stagionale (10-10), il sesto nelle ultime otto uscite, e vale l'aggancio a Milano all'ottavo posto.