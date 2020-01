Highlights: Zenit San Pietroburgo-Olympiacos Pireo 91-87

6 visualizzazioni | 03:48

Lo Zenit San Pietroburgo festeggia la terza vittoria nelle ultime quattro partite e si schioda dall'ultimo posto in classifica. Evgeny Voronov sfiora il suo career-high segnando 21 punti, mentre Gustavo Ayon ne aggiunge 15. Per l'Olympiacos, 31 punti di Vassilis Spanoulis (season-high) e 20 a testa per Papanikolaou e Printezis.