Highlights: Zenit San Pietroburgo-Maccabi FOX Tel Aviv 71-82

Il Maccabi FOX Tel Aviv infila la quarta vittoria consecutiva e si mantiene nella Top 4 in classifica espugnando la Sibur Arena di San Pietroburgo e condannando lo Zenit all'ottavo ko nelle ultime nove uscite. Tyler Dorsey segna 17 punti in uscita dalla panchina, seguito dai 15 con 5 rimbalzi di Othello Hunter. Per lo Zenit non servono i 15 punti Will Thomas e i 14 di Gustavo Ayon.