Highlights: Zenit San Pietroburgo-Kirolbet Baskonia Vitoria 72-66

Lo Zenit San Pietroburgo (6-13) festeggia per la prima volta in stagione una mini-serie di due vittorie consecutive e tarpa le ali alla possibile risalita verso la zona playoff del Baskonia Vitoria (7-12), al secondo ko in fila. Decisivi Will Thomas (18 punti e 6 rimbalzi) e Mateusz Ponitka (14 punti e il canestro del sorpasso nell'ultimo minuto).