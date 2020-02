Highlights: Zenit San Pietroburgo-Fenerbahçe Beko Istanbul 68-73

3 visualizzazioni | 03:30

Il Fenerbahçe infila la sesta vittoria nelle ultime sette partite e prosegue la risalita in classifica andando ad agganciare l'Olimpia Milano all'ottavo posto (11-12). Leo Westermann è decisivo con 13 punti e 4 assist, mentre il nostro Gigi Datome chiude con 11 punti e 3 rimbalzi. Per lo Zenit (7-16) inutili i 16 punti a testa per Gustavo Ayon e Austin Hollins.