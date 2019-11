Highlights: Zenit San Pietroburgo CSKA Mosca 70-87

8 visualizzazioni | 03:19

Nonostante le assenze di Daniel Hackett e Will Clyburn (out per l'intero anno per la rottura del crociato), il CSKA Mosca si rimette in marcia dopo la prima sconfitta stagionale sofferta mercoledì contro l'Olympiacos Pireo sbancando la Sibur Arena nel derby russo con lo Zenit San Pietroburgo.