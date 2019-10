Highlights: Zalgiris Kaunas-Zenit San Pietroburgo 70-82 d1ts

20 visualizzazioni | 03:33

Seconda vittoria stagionale dello Zenit San Pietroburgo che passa in overtime sul campo dello Zalgiris Kaunas! Per i russi, matricola assoluta in Eurolega, un altro successo in trasferto e ancora al supplementare. Per la squadra di Jasikevicius è invece il secondo stop alla Zalgirio Arena dopo quello all'esordio col Baskonia.