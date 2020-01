Highlights: Zalgiris Kaunas-Maccabi FOX Tel Aviv 73-68

22 visualizzazioni | 03:43

Lo Zalgiris Kaunas infila la seconda vittoria consecutiva dopo quella di Monaco di Baviera e abbandona l'ultimo posto in classifica, mentre il Maccabi Tel Aviv, con le rotazioni molto corte per i numerosi infortuni, accusa il secondo ko esterno in fila. Lukas Lekavicius è MVP con 23 punti (season-high), al Maccabi non bastano i 20 punti di Jake Cohen (career-high).