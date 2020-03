Highlights: Zalgiris Kaunas-Khimki Mosca 96-85

5 visualizzazioni | 03:40

Lo Zalgiris Kaunas infila la sesta vittoria nelle ultime sette partite e prosegue la risalita in classifica sbucando in zona playoff (12-15). Zach LeDay guida la formazione lituana con 23 punti, cui seguono i 15 di KC Rivers e i 14 di Lukas Lekavicius. Per il Khimki (12-15) non servono i 24 di Alexey Shved e i 20 di Janis Timma.