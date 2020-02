Highlights: Zalgiris Kaunas-AX Armani Exchange Milano 105-97 OT

17 visualizzazioni | 03:53

L'Olimpia Milano incassa la quarta sconfitta in fila e la decima esterna consecutiva e scivola al dodicesimo posto in classifica con un record di 11-15. Non servono i 18 punti a testa di Vladimir Micov, Sergio Rodriguez e Kaleb Tarczewski. Milano soffre Nigel Hayes (season-high da 21 punti), Zach LeDay (19), Thomas Walkup (18) e Edgaras Ulanovas (16, 6 rimbalzi e 6 assist).