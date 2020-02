Highlights: Valencia-Maccabi Tel Aviv 82-85

visualizzazione | 03:38

Gran vittoria in rimonta per il Maccabi Tel Aviv che sbanca La Fonteta di Valencia e si conferma al quarto posto insieme al CSKA Mosca in virtù del terzo successo consecutivo, il 17esimo in stagione. Mattatori del match Scottie Wilbekin e Tyler Dorsey, 20 e 19 punti rispettivamente con un complessivo 10 su 19 da tre (4 su 16 gli altri), comprese le tre decisive nel finale punto a punto.