Highlights: Valencia-Khimki Mosca 89-84

E' un grande momento per Valencia che vince in rimonta contro il Khimki Mosca e centra la terza vittoria consecutiva, la quarta nelle ultime cinque gare dopo aver iniziato 0-5. A La Fonteta sono i gialloblu moscoviti a cadere per la quarta volta in questa regular season, il secondo stop in una settimana in Spagna dopo il tracollo col Real Madrid.