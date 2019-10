Highlights: Valencia - CSKA Mosca 71-96

4 visualizzazioni | 03:21

Nonostante i grossi cambiamenti estivi a roster, il CSKA Mosca mantiene lo spirito e l'anima da campione. La squadra di coach Itoudis rifila una pesante lezione alla matricola Valencia, rientrante dopo un anno di purgatorio in Eurocup. Mike James Mike James inizia la stagione nuovamente in formato MVP, scrivendo 20 punti senza errori dal campo cui si aggiungono 5 assist per 28 di valutazione.