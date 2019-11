Highlights: Valencia-Bayern Monaco 82-56

1 visualizzazione | 02:15

Secondo successo stagionale per Valencia che travolge il Bayern Monaco e conquista la seconda vittoria di fila in casa a La Fonteta. Un risultato molto largo che certifica la mini crisi dei bavaresi, al terzo stop consecutivo, il quinto in questa regular season. Un match che gli spagnoli hanno sempre avuto in mano, poi nel quarto periodo hanno letteralmente dilagato fino al +26 finale.