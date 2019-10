Highlights: Stella Rossa MTS Belgrado-FC Barcellona 65-73

19 visualizzazioni | 02:18

Il Barcellona espugna il parquet di Belgrado 73-65 e allunga in vetta alla classifica, ancora imbattuto con un record di 4-0. Dopo un primo tempo complicato, emergono Nikola Mirotic (21 punti), Kyle Kuric (15) e Brandon Davies (14), mentre per la Stella Rossa (1-3) non bastano i 10 punti di James Gist in una brutta serata generale nella metacampo offensiva.