Highlights: Stella Rossa Belgrado-Real Madrid 60-75

6 visualizzazioni | 03:23

Prima vittoria esterna della stagione per il Real Madrid che sbanca Belgrado superando una Stella Rossa rimasta in corsa per tre quarti abbondanti. La squadra di Laso centra il secondo successo in fila e sale 4-3: determinante un quarto periodo sontuoso da 26-8 con 7 triple a bersaglio (7 su 8 negli ultimi 10' dopo il 3 su 23 dei primi 30').